Salma Hayek este unul dintre starurile de la Hollywood pe care imbatranirea nu ii sperie. Cel putin daca este sa ne ghidam dupa una dintre postarile sale recente de pe contul personal de Instagram, asa cum observa si Today.

Actrita a postat un selfie pentru a-si instiinta fanii ca este mandra de primele sale fire de par albe. In fotografie, aceasta apare zambind si fara machiaj. Alaturi, ea a scris un text scurt: "#proud of my white hair" (mandra de parul meu alb).

Printre celebritatile care au comentat poza se numara Jessica Simpson si Lenny Kravitz, care i-au laudat infatisarea naturala.