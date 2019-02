Motivul pentru care Rowan Atkinson se retrage un an din actorie

Rowan Atkinson, celebrul actor britanic in varsta de 64 de ani, a decis sa ia un an pauza de la actorie pentru a se ocupa de fiica sa in varsta de un an. In aceasta perioada prietena sa, Louise Ford, de asemenea actrita, ar trebui sa se concentreze pe cariera ei.