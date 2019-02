Vedeta, care joaca in prezent in show-ul "The Ranch", si-a facut numarul de telefon public, postandu-l intr-un mesaj pe Twitter, noteaza People.

In postare, Ashton Kutcher a scris: "Imi este dor sa am conexiuni reale cu oamenii. Draga mea comunitate, de acum inainte pur si simplu imi poti scrie un SMS. Nu o sa pot raspunde tuturor, dar macar putem fi adevarati unii cu ceilalti si eu pot sa impartasesc cu voi noutati din lumea mea.+1 (319) 519-0576 da, asta este numarul meu." Alaturat era un GIF cu actorul, care spunea "esti produsul a ceea ce suntem toti si te iubim".

Multi fani s-au grabit sa ii trimita mesaje actorului, primid ulterior un raspuns automat - "Hey it’s Ashton. This is an autotext to let you know I got your message, everything else will be from me," ("Hey, aici este Ashton. Acesta este un raspuns automat ca sa te asigur ca ti-am primit mesajul, iar tot ce vei mai primi va fi de la mine.")

Ulterior, Ashton Kutcher a revenit cu o alta postare, dupa ce a sters-o pe cea initiala, spunand ca "sms-ul este o bestie fragila", dand astfel de inteles ca a primit prea multe mesaje.