Neal McDonough a declarat in cadrul unui interviu pentru publicatia Christian Examiner: "Am doua reguli de care ma tin atunci cand joc: nu folosesc cuvantul Domnului si nu o sa sarut alte femei pe micul sau marele ecran".



McDonough este casatorita cu Ruve Robertson, un fost model din Africa de Sud. Impreuna, cuplul are cinci copii. McDonough este casatorita cu Ruve Robertson, un fost model din Africa de Sud. Impreuna, cuplul are cinci copii. Acesta a mai completat: "Cand omori pe cineva in filme este fals. Nu este adevarat. Atunci cand esti in pat cu alta femeie - ghici ce? Asta este real. Nu imi plac astfel de lucruri." Actorul a dezvaluit ca a avut mult timp probleme in a obtine roluri pentru ca toti il credeau un religios extrem. Schimbarea de distributie pe care postul ABC a facut-o in serialul "Neveste disperate", cand i-au scos personajul din serial, a fost facuta dupa ce Neil a refuzat sa isi sarute sotia de pe micul ecran, interpretata de Nicolette Sheridan. In ciuda acestei alegeri, Neal a reusit sa gaseasca echilibru intre viata persoanala si cea profesionala si a cunoscut celebritatea la Hollywood, interpretand de cele mai multe ori personaje negative. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

In varsta de 52 de ani, actorul este un catolic devotat. Acesta a interpretat mai multe personaje emblematice in proiecte de televiziune sau de cinema - "Band of Brothers", "Suits", "Desperate Housewives" si cel mai recent in "Arrow" si "Legends of Tomorrow".