Personajul Kevin McCallister este unul extrem de popular in cultura colectiva, mai ales in preajma Craciunului. Acesta tinea piept unor hoti nu foarte inteligenti care voiau sa ii praduiasca locuinta, atunci cand ramasese singur acasa, in filmul cu acelasi nume din anul 1990.

28 de ani mai tarziu, compania Google l-a invitat pe Macaulay Culkin, actorul care a dat viata baietelului, sa isi reia rolul si sa aiba putin ajutor de la tehnologia moderna. Actorul recreaza cateva dintre cele mai amuzante scene din film, dar in versiunea adulta si cu ceva ajutor din partea asistentului Google, o aplicatie inteligenta care ofera suport online.

Acum in varsta de 38 de ani, actorul a intrat din nou in atentia publicului, reclama devenind virala in doar cateva ore. Doar pe pagina proprie a brandului, video-ul a strans peste 14 milioane de vizualizari in mai putin de o zi de la lansare.