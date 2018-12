Redactata in 1955, cu un an inaintea mortii lui, scrisoarea lui Einstein a fost vanduta la o licitatie in New York pentru aproape 3 milioane de dolari. Castigatorul premiului Nobel pentru fizica avea 74 de ani cand a scris-o si i-a trimis-o filosofului Eric Gutkind ca raspuns pentru una dintre lucrarile lui.

Scrisoarea a devenit cunoscuta pentru modul in care Albert Einstein a negat existenta lui Dumnezeu, considerandu-l un "produs al slabiciunii umane", dar si pentru cum a tratat subiectul identitatii evreiesti. A mai criticat in epistola si Biblia, pentru el devenind o "culegere de legende vulnerabile".

In textul de o pagina si jumatate, Albert Einstein mai preciza: "nicio interpretare, indiferent cat de subtila, nu va schimba nimic (...) pentru mine religia evreiasca este, ca orice alta religie, incarnarea unei superstitii primitive".

Initial scrisoarea a fost vanduta in 2008 pentru suma de 404.000 de dolari.