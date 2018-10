In mesajul din postarea facuta pe Twitter, Sinead O'Connor a dorit sa multumeasca celor din comunitatea musulmana pentru sprijinul aratat. Aceasta a mai completat mandra ca decizia ei a fost "concluzia naturala a calatoriei oricarui teolog inteligent". In inregistrare, artista fredoneaza adhanul, o chemare la rugaciune specifica islam. Cu aceasta ocazie, ea si-a schimbat numele in Shuhada.

"Sunt mandra ca am devenit musulmanca. Toate studiile scripturilor conduc la islam, ceea ce face toate celelalte scripturi redundante“, a mai scris cantareata.

In urma cu putin timp, Sinead O'Connor si-a schimbat si numele in mod legal, in Magda Davitt.