Fiica lui Lauriann Bartell, Sadie, in varsta de 19 ani, a distribuit un tweet catre asociatia care strange banii si a spus ca mama ei a intrat in coma cu doua zile inainte sa o vada pe Swift in concert.

In mesajul trimis catre fundatie a mentionat "Ii sunt recunoscatoare lui Taylor ca m-a tinut pe linia de plutire in tot acest timp", precizeaza CNN.

La o saptamana de la postarea facuta de tanara, Taylor a facut o donatie si a semnat - "Cu dragoste, Taylor, Meredith si Olivia Swift." (Meredith si Olivia sunt cele doua pisici ale artistei). Dupa ce a primit vestea, Sadie a revenit cu un tweet prin care si-a exprimat uimirea si recunostinta pentru gestul cantaretei.

"Este lumina de la capatul tunelului si cel mai bun lucru care mi s-a intamplat vreodata. Nu o sa pot intelege niciodata asta. Ea insasi este un miracol. Tocmai a oferit familiei mele exact ce aveam nevoie. Poate ca pare prea mult, dar in ultimele ore am plans si mainile inca imi tremura de fericire. Iti multumesc pentru asta. Si pentru orice altceva. Mereu de partea ta - multumesc ca ai fost si tu de a mea", a spus fiica femeii bolnave.



Wait wtf Taylor really actually donated to me and followed me and liked my thank you to her like that actually happened it’s my life it’s real — Sadie 🍁 (@swiftsinautumn) October 23, 2018