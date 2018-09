Elon Musk si-a aprins o tigara cu marijuana in timpul unei emisiuni / VIDEO

In timp ce se afla in direct la o emisiune difuzata online, Elon Musk a decis sa fumeze marijuana. Acesta se afla in direct alaturi de gazda emisiunii Joe Regan Experience, cand si-a aprins un joint urias pe care l-a fumat fara probleme.