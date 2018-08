In urma cu sapte luni, Ed Sheern a anuntat pe contul sau de Instagram ca s-a logodit cu Cherry Seabon.

In urma unui interviu acesta a dat de inteles ca s-ar fi casatorit in secret. Intrebat despre detalii de nunta, artistul arata in inregistrarea video catre camera si arata ca poarta deja pe deget o verigheta argintie despre care nimeni nu stia nimic.

Curand, intervievatorul l-a felicitat si l-a intrebat cum a reusit. Ed doar a replicat ca "oricum nu fac vreodata ceva public".

Se crede ca cei doi, Ed si Cherry, se intalnesc inca din 2015, reusind sa-si tina relatia ferita de presa.