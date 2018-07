Emilia Clarke a povestit in cadrul unui interviu pentru o emisiune TV - Late Night with Seth Meyers - cum a fost cand a ajuns prima oara la Palatul Regal. Actrita a recunoscut ca nu cunostea foarte bine protocolul si ca a fost destul de stangace in gesturi.

Cerandu-i-se sa dea mai multe detalii, Emilia a completat, razand, ca si-a dorit inca de la inceput sa fie relaxata, doar ca nu a reusit. "Nu poti sa ii intorci spatele. Trebuie sa i te adresezi cu Alteta Voastra Regala, doar apoi sa poti sa ii spui pe nume, Printul William, dar sunt si alte formalitati de care sa tii cont", i s-ar fi spus actritei.

Din nefericire, aceasta nu a reusit sa ii spuna "Your Royal Highness" (Alteta Voastra Regala), fiind foarte emtionata, mai ales ca este un adevarat fan al familiei regale si nu a putut decat sa se balbaie. Ulterior, aceasta a avut o strangere de mana, usor stanjenitoare, cu Printul.