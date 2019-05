Planeta traverseaza o perioada dificila din punct de vedere ecologic, cel putin privind din perspectiva poluarii si a deseurilor care otravesc mediul. Iar viitorul nu pare foarte pozitiv daca nu se vor face schimbari majore, generatiile mai tinere urmand sa aiba cel mai mult de suferit de pe urma consumerismului si nu numai.

Pe glob, mai multe persoane, activisti sau persoane cu putere de decizie incearca sa schimbe lucrurile. O initiativa recenta, venita din Filipine, obliga elevii sa planteze zece copaci daca vor sa devina absolventi. Mai exact, pe 15 mai, Congresul din Filipine a promulgat legea respectiva. Se specifica faptul ca aceasta se aplica tuturor elevilor, daca vor sa promoveze scoala generala, liceul si facultatea. Cerinta a fost impusa de Gary Alejano, un congresman care isi doreste sa atraga atentia asupra responsabilitatii privind protejarea mediului.

Initiativa va ajuta la plantarea a 175 de milioane de copaci anual Conform barbatului, si daca supravietuiesc doar 10% dintre copacii plantati, tot vor rezulta 525 de milioane de copaci noi in timpul unei generatii, titreaza Bored Panda.

A new law in the Philippines will require every student in elementary school, high school and college to plant 10 trees before they graduate.

