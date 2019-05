O tanara din Jamaica s-a imbogatit dupa ce a returnat o geanta cu bani gasita langa un bancomat. Ea a fost rasplatita cu 1.2 milioane de dolari pentru dovada de onestitate data.



Ackaisha Green a gasit la un bancomat o geanta cu 5.000 de dolari si a decis sa anunte autoritatile imediat. Cazul sau s-a mediatizat, iar in scurt timp femeia a fost cautata de mai multe persoane care au dorit sa o ajute, dupa ce s-au facut cunoscute dificultatile prin care trece, noteaza Loop News.

O companie importanta, J Wray & Nephew, a decis sa ii ofere femeii 1.2 milioane de dolari. Din acesti bani, un milion de dolari este alocat pentru educatia ei si a celor doi copii, in varsta de opt si respectiv doi ani. 100.000 de dolari reprezinta vouchere pentru mancare si restul vor fi investiti intr-o afacere personala si in achizitia unui frigider de care femeia avea nevoie.

In plus, se pare ca Nestle va asigura timp de un an lapte si produse din portofoliu pentru cei doi minori.

Green a devenit cunoscuta dupa ce a returnat o geanta in care se aflau 5.000 de dolari, pe care i-a gasit la un ATM. A facut asta in ciuda unor circumstante nu prea fericite in ceea ce priveste starea sa materiala, avand in vedere ca nu lucreaza si nu are vreo sursa de venit.

"Sincer, nu vreau decat sa multumesc. Cuvintele nu pot exprima ceea ce simt. Vreau sa va spun tuturor care m-ati cautat ca va multumesc. Am ramas fara cuvinte. Nu asteptam nimic, pentru ca banii nu erau ai mei. Asa ca multumesc pentru tot ce am primit. Banii vor fi folositi, ma voi intoarce la scoala si ma voi ocupa de datoriile pe care le am pentru intretinerea copiilor la scoala. Este sansa mea sa ma ridic. Cand am crescut nu mi-a fost usor. A trebuit sa am grija de mine, iar jamaicanii inteleg asta. Apoi am ramas insarcinata cand eram tanara, iar timpul pe care trebuia sa il dedic studiilor l-am investit in copil", ", a spus femeia.