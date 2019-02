James Day este un fotograf din Sidney care a avut parte de o experienta unica atunci cand a fotografiat nunta unui cuplu, iar mireasa era oarba. Constient ca tanara nu isi va putea vedea vreodata pozele, acesta a decis sa schimbe lucrurile.

Mireasa, Steph, si-a pierdut vederea inainte de a-l cunoaste pe Rob, sotul sau. Aceasta are o distrofie oculara, o afectiune mostenita de la mama sa. Femeia a declarat, citata de Bright Side: "Inca de cand era mica, Steph isi dorea o nunta ca-n povesti. Eram atat de tristi cand a spus ca nu crede ca o va putea face."

Here's why this blind bride had her guests wear blindfolds during her wedding ceremony: https://t.co/UxTJ2YXyBz pic.twitter.com/OnBy3EsUnc — Good Morning America (@GMA) November 29, 2018

Pentru a fi alaturi de tanara, in timpul ceremoniei religioase, invitatii au purtat masti care le-au acoperit ochii.James, fotograful, a reusit sa faca ziua nuntii una memorabila. Desi a fost o munca grea care a necesitat multe cercetari, timp de 12 luni, barbatul a gasit pana la urma o solutie. Motivat de ideea de a bucura mireasa, James si-a dat seama ca ar trebui sa foloesca 10 materiale diferite infuzate cu diverse uleiuri esentiale. Acesta le-a prezentat in ziua nuntii, in timpul sedintei de fotografii. Pana spre seara mireasa putea face legaturi intre acestea si sa isi aminteasca momentul asociat cu ele.

Cadoul pentru miri a fost unul deosebit, mireasa avand posibilitatea sa "vada" pozele prin atingere. In principiu imaginea se incalzeste si ulterior devine tangibila, a explicat James, materialele si mirosurile fiind incluse in albumul foto. In plus, fiecare pagina era acompaniata de fragmente audio care descriau situatia surprinsa.