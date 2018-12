Un baietel in varsta de sapte ani a decis sa ii scrie tatalui sau mort, despre care copilul este convins ca se afla in Rai. Surpriza micutului Jase Hyndman a fost atunci cand Posta Regala a decis sa ii confirme ca felicitarea trimisa de el a ajuns la tatal sau, pe care l-a pierdut in urma cu patru ani. Pe plic, baietelul mentionase: "Domnule postas, puteti sa duceti asta in Rai pentru ziua de nastere a tatalui meu? Multumesc.”

Mama sa, Teri Copland, a postat pe pagina personala de Facebook raspunsul primit de la Posta Regala, insotit de textul: "Nu pot sa va spun cat de emotionant este sa stie ca tatal sau i-a primit scrisoarea. Posta Regala, tocmai mi-ai restabilit increderea in umanitate."

Raspunsul primit, semnat de Sean Milligan, asistentul manager responsabil de corespondenta din cadrul Royal Mail a fost: "Am vrut sa profit de oportunitatea aceasta ca sa te contactez si sa-ti spun ca am reusit sa livram scrisoarea tatalui tau in Rai. A fost o provocare dificila sa evitam stele si alte obiecte galactice in ruta spre Rai. Oricum, te rugam sa fii sigur ca scrisoarea a fost livrata. Prioritatea Royal Mail este ca fiecare client sa aiba scrisorile livrate in siguranta si stiu cat de important a fost pentru tine. Voi continua sa fac tot ce pot pentru a duce scrisorile catre Rai in siguranta”.

Jase si surioara lui, Neive, in varsta de 10 ani, marcheaza in fiecare an aniversarea tatalui lor, de cand a murit in mai 2014.