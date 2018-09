Veteran al celui de-al Doilea Razboi Mondial si profesor pensionat, batranul in varsta de 94 de ani face acest lucru de zece ani, perioada in care se crede ca a distribuit pana la 6.000 de tablete de ciocolata.

Inspirata de gestul lui, compania producatoare a ciocolatei s-a decis sa il foloseasca pe batran in campania de marketing.

Bob pastreaza in congelator mai multe bucati de ciocolata, pe care sa le aiba la indemana, in cazul in care are vreodata nevoie. Si cand pleaca la plimbare, are grija sa isi ia cateva bucati cu el. De fiecare data gestul sau este rasplatit cu un zambet, spun localnicii, citati de CNN.