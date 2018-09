Cazul copilului in varsta de zece ani a fost prezent in cadrul emisiunii Next Star si a impresionat sute de oameni. Dragos Condescu are de la cinci ani o tumoare maligna la cap si este tintuit in scaunul cu rotile.

Acesta locuieste in localitatea Secu din Dolj impreuna cu mama sa, care stia despre surpriza ce i se pregatea, noteaza publicatia online Adevarul

Mai exact, dupa ce au vazut ca cel mic s-a emotionat cand a primit cadou o masina Mustang cu telecomanda, membrii Asociatiei Mustang Romania s-au echipat cu cadouri si au plecat catre el. Acestia au plecat cu 12 autoturisme Ford Mustang pline cu cadouri.

Aniona Condescu, mama, a povestit: "L-am pregatit pe Dragos si am asteptat. Nu i-am spus nimic. I-am zis ca vreau sa iesim pe afara, la aer. L-am scos cand au ajuns toate masinile la poarta. Nu va spun ce reactie a avut. Se uita la masini si nu-si dadea seama ce se intampla. Tremura de fericire. Uau, nu se poate, ati venit la mine? Asta repeta intruna. Au fost multe momente induiosatoare. L-au plimbat pe langa masini, Dragos le atingea, parca erau niste trofee, nu stiu cum sa spun. Iar el le arata cu degetul si cerea sa o atinga si pe aceea, si pe aceea. La un moment dat, l-au intrebat cu ce masina ar vrea sa se plimbe. Dragos a ales-o pe cea albastra. Era atat de fericit cand s-a vazut acolo. Unul dintre baieti l-a luat in brate si l-a urcat. Mi-a spus ca simtea ca pluteste. Niste oameni cu un suflet minunat. Mereu ma voi ruga pentru ei. Au adus zambetul pe chipul copilului meu. Ne-au adus tot felul de cadouri, ne-au ajutat si cu banuti. Nu stiu, chiar nu stiu cum as putea sa le multumesc".