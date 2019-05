Un barbat din Boston sustine ca atunci cand s-a intors acasa de la munca, impreuna cu fiul sau, a obsevat ca in casa lucrurile erau asezate altfel. Adica mai organizate decat le lasase cand plecase dimineata.

Initial, barbatul a crezut ca poate a fost jefuit. Dar dupa ce a analizat mai bine locul, si-a dat seama ca nu lipsea nimic si ca locuinta era foarte curata.

Nate Roman locuieste cu fiul sau in Marlborough, Massachusetts. Acesta a declarat pentru CNN ca pe 15 mai a plecat dimineata la munca si cand s-a intors acasa, impreuna cu baiatul sau, a descoperit ca usa era descuiata.

Omul a observat imediat ca ceva este in neregula cand si-a dat seama ca o alta usa pe care o tinea deschisa era acum inchisa. Dupa ce a intrat in camera fiului, unde erau multe lucruri imprastiate inainte, acum totul era foarte ordonat. Camera lui era in aceleasi conditii.

"Covoarele erau aspirate, totul era frumos si pus la locul lui" a spus Roman.

Dupa ce a sunat politia, acestia au luat incidentul serios si au verificat sa nu mai fie cineva in locuinta. Autoritatile au vorbit cu vecinii, care nu au raportat nimic suspect. Pentru ca nu a avut loc nicio infractiune si nu lipsea nimic, politia a avut prea putine lucruri de facut. Desi alarma nu era pornita, senzorii de la intrare au putut confirma ca oricine ar fi fost in casa, a stat acolo 90 de minute.

Barbatul spune ca a mai descoperit in dormitor trandafiri facuti din... hartie igienica. Intalmparea, desi nu a fost una nefericita, l-a determinat pe barbat sa isi schimbe.

