Curios sa vada ce face pisica sa in timp ce el doarme, un barbat a instalat o camera de filmat. A surprins-o in posturi caraghioase, iar imaginile l-au facut sa se amuze, noteaza Bored Panda

Pisicile sunt animale extrem de delicate, dar si amuzante. Nu putine sunt inregistrarile cu ele, care distreaza cand sunt surprinse in ipostaze dintre cele mai caraghioase. Desi dorm perioade indelungate, pana la 16 ore, acestea au obiceiul ca seara, cand stapanii lor se odihnesc, sa isi faca de lucru si sa ii deranjeze.

Un tanar cu numele Lomphonten Lomphontan pe Facebook a montat in dormitorul sau o camera pentru a-si inregistra pisica. Si a obtinut cateva instantanee extrem de nostime. Fie sta pe el nestingherita in cele mai ciudate pozitii, fie se uita fix in camera video.

Pozele le-a pus pe un grup dedicat iubitorilor de pisici si acestea au devenit foarte populare in scurt timp.