Khemjira Klongsanun locuieste in Bangkok, Thailanda si participa des la diverse competitii de alergare. Desi este devotata ideii de a castiga, aceasta stie importanta altor lucruri care conteaza mai mult decat orice record.

In urma cu cateva zile, Khemjira participa la un maraton local cand ceva i-a atras atentia. Cand se afla la kilometrul 11 din cele 41 pe care ii avea de strabatut, a observat un catelus abandonat in mijlocul drumului. In loc sa isi continue traseul si sa lase cainele singur, a decis sa ia o pauza. Ulterior a continuat cursa impreuna cu el, tanara ajungand la finish cu patrupedul in brate. Ipostaza cu cei doi a fost postata pe o retea de socializare.

Dupa cursa, fata a luat cainele acasa si a devenit parte din familia ei, noteaza The Dodo.

Animalul a primit un nume, Nong Chom, si a ajuns la veterinar pentru a-i fi verificata starea de sanatate. S-a integrat repede in familia lui Klongsanun, care deja avea alti caini.