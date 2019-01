Anna Brisbin este o actrita din Los Angeles care a decis sa se distreze si sa isi antreneze cainele intr-un mod inedit: sa raspunda la notiuni magice din lumea creata de J.K. Rowling in Harry Potter.

Tanara si-a motivat alegerea spunand, pentru site-ul Bored Panda, ca “Harry Potter este totul pentru mine. Este ceea ce m-a inspirat sa devin actrita, sa ma faca o tocilara, mi-a dat creativitate si bunatate, mi-a dat prieteni. Am pana si un tatuaj Lumos scris de mana autoarei in ziua cand am intalnit-o. Si desigur, numele cainelui meu este Remus. (n.r. personaj din carti).”

Stapana cainelui il are pe Remus langa ea de zece luni. L-a adus in casa dupa ce isi pierduse un alt caine, pe care il avusese aproape 18 ani. Pentru ca stia ca va avea nevoie de un alt animal de care sa se ocupe si pe care sa il iubeasca, tanara l-a gasit pe Remus si l-a luat in grija ei. Cand avea doar doua luni, a inceput sa il antreneze.