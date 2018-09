Postarea femeii din Marea Britanie, care lucreaza ca pompier, a devenit in scurt timp virala.

Tweet-ul femeii a fost distribuit de peste 20 de mii de persoane si are aproape 110 mii de aprecieri.

Textul este redat integral mai jos:



„Mult zgomot in fata casei mele. Observ curand ca vecinii mei romani mi-au reparat gardul care cazuse in urma cu mult timp.Cand m-am oferit sa le dau bani sau o bere in semn de recunostinta, mi-au spus ca e mai bine sa faci lucruri frumoase decat sa astepti ceva in schimb.Strainii astia bagaciosi care vin aici si repara garduri!”

Lots of banging noises outside. I find my Romanian neighbours have rebuilt my fence which had fallen down a while ago.

When I offered money/beer as gratitude, they said it was better to do nice things rather than expect something.

Bloody foreigners coming here & building fences pic.twitter.com/CzMbgC9ha8