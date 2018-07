Dr Targalski este un academician respectat, care a acceptat invitatia unui post de televiziune din Olanda, de a oferi un interviu video din locuinta sa. In timp purta dialogul in direct cu prezentatorul despre o reforma judiciara controversata din Polonia, barbatul a fost surprins de motanul sau care i s-a urcat pe umeri.

Buletinul de stiri s-a transformat curand intr-o scena distractiva, iar momentul live a amuzat intregul public care asista la ce se intampla. Si mai caraghios este modul in care stapanul si-a pastrat cumpatul si a continuat sa raspunda intrebarilor ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. In ciuda faptului ca motanul isi incolacea fata de chipul lui si cerea atentie.

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened👇🤨🤷‍♂️ pic.twitter.com/4dLi16Pq1H