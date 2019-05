Inca de la lansare, fanii din intreaga lume au discutat despre film facandu-l cel mai des mentionat pe reteaua Twitter, cu peste 50 de milioane de postari de la inceputul anului.







Filmul Marvel "Avengers: Endgame" a doborat mai multe recorduri in ceea ce priveste incasarile la box-office (primul film care genereaza incasari de peste un miliard de dolari in doar cinci zile de la lansare). Productia incheie franciza inceputa in urma cu 11 ani, care a acumulat 22 de filme in serie (ordinea in care le poti vedea este aici).

Aproape jumatate dintre postarile despre film au fost facute saptamana trecuta. Pana si actorii din distributia productiei Marvel, "Razbunatorii", au fost prezenti pe Twitter si au multumit fanilor pentru sprijinul acordat.

Some of these #ThankYouAvengers posts are incredibly touching. I’m feeling a deep sense of gratitude today 💙#ThankYouAvengersFans — Chris Evans (@ChrisEvans) April 27, 2019

Cele mai discutate personaje din film au fost, in ordine: Thanos, Thor, Iron Man, Captain AMerica, Hulk, Loki, Spiderman, Black Widow, Groot si Nebula. In ceea ce priveste tarile in care s-a inregistrat cea mai mare activitate, se mentioneaza America, Brazilia, Filipine, Thailanda, Malaezia, Japonia, Marea Britanie, Mexic, Indonezia si Franta. Printre cele mai utilizate hashtag-uri s-au remarcat #ThankYouAvengers prin care fanii si-au aratat recunostinta pentru ce s-a creat, dar si #DontSpoilTheEndgame, care a marcat o campanie a regizorilor prin care invita spectatorii sa nu dea detalii despre film celor care inca nu l-au vazut, noteaza BusinessInsider.

Vizionare Avengers: Endgame:

