Serialul "Urzeala Tronurilor" a devenit inca de la debut una dintre cele mai urmarite productii de televiziune. Acesta a fost extrem de bine primit si de critica, bugetul impresionant aducand calitate show-ului care prezinta lupta dintre mai multe case pentru a ocupa Tronul de Fier.

Ultimul sezon va avea premiera pe 14 aprilie, urmand sa se difuzeze a doua zi pe HBO Romania.

Daca pana acum nu s-au oferit prea multe detalii despre ce urmeaza sa se intample si care va fi soarta personajelor, exista mai multe teorii vehiculate in privinta acestora. Cu multa anticipare construita in jurul serialului, producatorii au pus la dispozitie cateva imagini noi, aratand ipostaze noi cu protagonsitii care au ajuns sa apara in ultimele episoade.