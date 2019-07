Un cuplu a dat in judecata o clinica de fertilizare, dupa ce mama a dat nastere unei perechi de gemeni si a trebuit sa ii dea familiei de drept, cea de la care se luasera embrionii cu care s-a facut fertilizarea.



Cuplul din New York sustine ca o clinica de fertilizare din Los Angeles a folosit embrionii gresiti atunci cand a inseminat o femeie. Cei doi spun ca CHA Fertility ar fi avut cunostinta de eroare, dar ar fi incercat sa acopere informatia, scrie PEOPLE. Cuplul prefera sa ramana anonim pentru a limita "rusinea si umilinta" rezultate in urma greselii. Cei doi si-ar fi dat seama de eroare dupa ce femeie a nascut gemeni baieti, cand de fapt se asteptau la fete. In plus, bebelusii nu erau asiatici, precum parintii. In procesul intentat se mentioneaza ca cei doi soti "au fost socati sa vada ca bebelusii despre care li se spusese ca fusesera formati utilizandu-se materialul lor genetic aratau asa". Printre acuzatiile aduse sunt incluse neglijenta, malpraxis, suferinta emotionala intentionata, abatare de la reguli, incalcarea contractului si altele. Cuplul, care a investit peste 100.000 de dolari pentru fertilizarea in vitro, spune ca a incercat sa aiba copii inca din 2012. Acestia au trebuit sa renunte la copiii nascuti pe care i-au predat parintilor biologici, paternitatea fiind confirmata in urma unui test ADN.

