O turista aflata in vacanta in Londra a fost jefuita de trei femei, insa si-a dat seama abia ulterior ce s-a intamplat. Intamplarea a facut ca, in timp ce era buzunarita, femeia sa inregistreze intreaga fapta, pentru ca facea un clip video alaturi de partenera sa de excursie.

Nina Spencer si prietena sa, Toi, se aflau intr-o vacanta in Londra si descopereau frumusetile locului. In timp ce se aflau la Cambridge Circus in centrul Londrei si admirau cladirile din zona, acestea se filmau pentru a pastra amintirea acestei vizite. Fara sa realizeze femeile erau in acelasi timp jefuite, realizand asta abia dupa ce au traversat strada.

Una dintre tinere s-a uitat in geanta si a descoperit ca ii lipsea portofelul, in care avea cardul de credit si banii cash, 400 de lire. Vizibil socate, acestea au fost inspirate sa se uite pe inregistrarea video facuta si au observat ca hoatele au fost surprinse in fapt, noteaza Bored Panda.

In clipul video se vede cum o femeie bine imbracata intr-o salopeta neagra si ochelari de soare se uita peste umarul Ninei, in timp ce o alta cu o jacheta de piele, ce tine un smartphone rosu, tinteste geanta partenerei Ninei. Femeia cu ochelari se foloseste de o sacosa larga pentru a ascunde actiunea celei care fura. O a treia complice apare si ia portofelul, pe care il ascunde sub geaca. Ulterior, toate trei pleaca in directii diferite.

Nina, turista pagubita, a spus ca a raportat la politie jaful, dar portofelul nu i-a fost returnat. Aceasta a declarat "Nu credem ca este posibil sa ne recuperam banii. Doar vrem sa fim de ajutor si sa aducem la cunostinta politiei lucrurile care se intampla in oras."

Conform TripAdvisor locurile cu cel mai mare risc sa fii buzunarit sunt: Barcelona, Roma, Praga, Madrid, Paris, Florenta, Buenos Aires, Amsterdam, Atena, Hanoi,