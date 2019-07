Desi baloanele par "inofensive", acestea au un impact devastator asupra mediului. Consiliul oraselui Fremantle din Australia a decis, recent, sa interzica eliberarea lor in aer.



Decizia de a interzice eliberarea baloanelor in aer a fost luata dupa ce a fost votata in cadrul consiliului orasului.

Sub incindentul noii legi, cei care o vor incalca si vor lansa in aer baloane umflate cu gaz, in zona portului, vor fi amendati cu 88 de dolari.

Legea urmeaza sa intre in vigoare cand va fi printata in publicatia oficiala a statului, lucru care se va intampla in cateva luni.

Primarul Brad Pettitt a spus, citat de LADbible: "Exista asteptari mari in comunitatea noastra acum ca lucruri cum ar fi eliberarea baloanelor de heliu, care evident au un impact clar stiintific bine documentat asupra vietii marine, vor fi controlate de autoritati. Va exista o strategie clara in jurul acestei comunicari (...) Ne-ar placea sa vedem aceasta interdictie la nivel mai larg, sa se interzica si pungile de plastic in intreg statul."

Cand legea va fi adoptata, Fremantle va deveni a doua tara care va interzice baloanele in Australia, dupa Cottesloe care a facut asta din 2017. Decizia a fost luata atunci de primarul care a spus ca a luat hotararea in intersul vietii salbatice. Asta dupa ce diverse pasari si pesti fusesera gasiti cu materiale plastice in corp.