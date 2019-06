O mama a fost surprinsa pe camerele de supraveghere dand dovada de reflexe uimitoare. Ea si-a salvat fiul cu doar cateva secunde inainte ca acesta sa cada de la etajul patru.





In inregistrarea video se vede cum femeia iese dintr-un lift impreuna cu fiul sau. Aceasta se opreste cateva secunde, timp suficient ca cel mic sa se indeparteze de ea si sa se apropie de o balustrada de pe scara.

Copilul se apropie de gardul de pe scara si pune mainile in gol, pe ceea ce credea ca este un geam. Cu cateva secunde inainte de a cadea, mama sa reactioneaza indata si il prinde de picioare. Mai multe persoane sar in ajutor, dar femeia reuseste sa il ridice in siguranta.

Cei doi, mama si fiu, se aflau intr-o cladire de birouri, in Medellin din Columbia, noteaza LADbible.