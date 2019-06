Doi adolescenti au zarit o veverita prinsa in spuma poliuretanica, incapabila sa se miste, si au decis indata sa o ajute.



In timp ce se aflau la o plimbare, doi adolescenti din Canada au zarit o multime de oameni stand in fata unei masini. Dupa ce s-au indreptat in acea directie, acestia au aflat ca sub autoturism era o veverita care se ascundea. Cand vietatea a fost zarita, toti cei prezenti au avut un soc. Jaydon Pettipas si Aidan Hart au observat ca veverita era acoperita in intregime in spuma de izolatie. Exista posibilitatea ca aceasta sa fi trecut accidental prin acest material cand era umed si cand s-a uscat i-a fost imposibil sa se mai miste pentru ca a imobilizat-o. Baietii au decis imediat sa o ajute pe veverita pentru a supravietui, scrie The Dodo. Proprietara unei clinici veterinare i-a directionat catre ea si dupa ce au condus cativa kilometri, tinerii au ajuns la cabinet. Femeia a fost la fel de uimita cand a vazut-o: "Nu se putea misca mai deloc si, sincer, am fost socata sa vad ca era inca in viata - spuma ii bloca mare parte din gura si nari. Isi putea misca foarte putin picioarele din spate, dar restul corpului era, la propriu, cimentat". Dupa ce a sedat veverita s-a trecut la un proces indelungat pentru a indeparta spuma de pe corpul ei, folosindu-se de alcool si un pieptene special. Desi unele zone au ramas fara blana, veverita s-a recuperat dupa cateva ore de somn. Aceasta a fost eliberata in natura, indreptandu-se imediat catre un copac.