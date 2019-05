Mai mult de 300 de pisici au fost descoperite inghesuite intr-un apartament din Toronto. Multe dintre ele se aflau intr-o stare de santatate precara si sunt ingrijite acum de voluntari si de catre medici veterinari.





Pisicile au fost gasite intr-un apartament de doua camere din Toronto, dupa ce vecinii s-au plans de mirosul ingrozitor.

Pisicile erau in fiecare colt din casa si stateau extrem de inghesuite, salvarea durand cateva zile, scrie The Dodo. Aparent, acestea au un comportament bun si sunt extrem de prietenoase, avand in vedere situatia in care au crescut.

Salvatarii au spus, intr-o declaratie, citati de Newshub "Pisicile si pisoii sunt bine, la casele unde sunt cazate temporar. Suntem recunoscatori tuturor angajatilor si voluntarilor care au intervenit si au luat pisicile din apartament imediat."

Motivul pentru care situatia a devenit atat de alarmanta a fost faptul ca pisicile nu au fost sterilizate si s-au inmultit necontrolat. Conform legii din Toronto, intr-o casa pot fi maxim sase pisici, ceea ce insemna ca proprietara ar fi depasit limita cu peste 290 de animale.

Pisicile care au avut nevoie de ingrijiri sunt in cabinele veterinare, iar celelate cazate de diversi voluntari. Curand, toate vor fi disponibile pentru adoptie.