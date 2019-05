O balena a fost surprinsa sarind din apa in apropierea unei barci de pescari. Iar asta a reamintit cat de mici suntem in fata frumusetilor naturii.







O balena cu cocoasa a oferit un adevarat spectacol in apele golfului Monterey din California. Locul este casa multor mamifere marine, aici fiind zarite cu multe ocazii balene care il traverseaza.

Din fericire, cel mai recent episod a fost surprins video, scrie Bored Panda.

Balena se vede chiar in imediata apropiere unei barci de pescari. Pe langa materialul video, un fotograf a surprins momentul si a spus, glumind: "Balena este uriasa! Daca as fi fost pescarul, probabil ca as fi avut nevoie de o lenjerie noua." Reactia vine ca urmare a impactului vizual ce arata cat de mic se vede vasul in comparatie cu mamiferul marin.

Tanara care a facut inregistrarea, Kate Cummming, o persoana careia ii place sa urmareasca balene, a spus: "A fost distractiv sa fac acest film. Balena sarise deja de mai multe ori, dar mai la departare fata de pescar. Dar atunci cand fac asa, acestea se indreapta si spre o anumita directie si mi-am dat seama ca se duce spre vas. Nu m-am asteptat, insa, ca balena si barca sa se alinieze asa perfect."

Balenele cu cocoasa ating 12-16 metri si sariturile din apa sunt un lucru caracteristic lor.