In Shanghai s-a inaugurat un zgarie-nori inspirat de "Coloana Infinitului" a sculptorului roman Constantin Brancusi.







Dezvoltatorul Soho China a inaugurat o cladire zgarie-nori de 38 de etaje, inalta de 170 de metri. Investitia s-a ridicat la 750 de milioane de dolari, iar constructia a durat cinci ani. Aceasta adaposteste birouri, magazine si o gradina pe acoperis.

Firma de arhitectura este aceeasi care a facut si cea mai inalta cladire din cartierul La Defense, din Paris.

Cladirea a fost inspirata de "Coloana Infinitului" a lui Constantin Brancusi, reprezentand un obelsic cu profil in zig zag, confom unor declaratii din partea companiei, noteaza Digi24.



Constantin Brancusi s-a nascut in 1876, la Hobita, Romania si a murit in 1957, in Paris, Franta. Sculptorul roman a adus contributii limbajului si viziunii plastice in aceasta arta.