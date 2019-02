Nastasia Urbano, in varsta de 57 de ani, spune ca obisnuia sa stea prin cercuri inalte alaturi de Jack Nicholson sau Andy Warhol, fiind invitata chiar si la nunta Madonnei cu Sean Penn, titreaza Fox News.

Fostul model Vogue ca a ajuns fara adapost dupa ce fostul sot i-a luat toti banii, ajungand astfel sa doarma pe strazile din Barcelona.

"Am aparut in toate revistele, eram iubita de toata lumea. Primeam un milion de dolari pe an pentru doar 20 de zile de munca. Luam cina cu Jack Nicholson, a doua zi cu Andy Warhol si chiar si cu Roman Polanski. Am fost la petreceri cu Melanie Grifith, Don Johnson (...) Aveam totul, traiam ca o regina", spune ea.

Cosmarul fostului model a inceput cand fostul sot si tatal copilului sau a lasat-o doar cu hainele de pe ea. Aparent, acesta platea pentru orice cu banii ei. In prezent Nastasia Urbano sufera de depresie. A fost evacuata din multe case pentru ca nu avea posibilitatea sa-si plateasca chiria ceruta. De cele mai multe ori doarme la prieteni, pe strada sau in holurile cladirilor unde usile raman deschise pentru ca oamenii sa le poata folosi, cum ar fi bancile.

Intre timp, fostii sai colegi au decis sa o ajute pe aceasta sa se repuna pe picioare, acestia declarandu-se socati de situatia prezenta a Nastasiei.