Netflix a starnit reactii controversate odata cu difuzarea documentarului "Abducted in Plain Sight".

In cadrul acestuia se relateaza cum o copila, Jan, a fost rapita de doua ori, de vecinul familiei sale - o data la 12 ani si ulterior cand avea 14 ani. Desi esti familiarizat cu scenariile ciudate cu infractiune, productia ofera cateva dintre cele mai bizare evenimente din anii '70 pe care membrii familiei Brobergs le relateaza.

Toate faptele sunt puse pe seama unui sociopat, Berchtold, care facuse o obsesie pentru o copila, in contextul in care pedofilia abia ce incepea sa se defineasca drept crima. Barbatul s-a sinucis in 2005, la un an dupa ce Jan, atunci adulta, publica o carte in care povestea despre abuzurile la care fusese supusa.

Acesta reusise sa ii manipuleze parintii, reusind sa aiba legaturi sexuale cu ambii. In plus, asa cum se mentioneaza si in cadrul documentarului, copila ajunsese sa fie convinsa ca trebuie sa aiba un copil cu el pentru a salva omenirea de extraterestri.

Pe masura ce povestea avanseaza, se pare ca lucrurile devin si mai absurde, stranind discutii radicale sau amuzante pe diverse platforme de socializare. Cazul incredibil, unul adevarat si atestat de CIA, pare de cele mai multe ori fictiune.