Femeia avea in plasamant patru copii, inainte de a-l intalni pe Grayson, un baietel abandonat in spital. Pe 25 mai 2017, ea l-a adoptat oficial pe micutul ce are acum doi ani. La doar cateva luni de la prima adoptie, Katie a primit un apel si a fost anuntata despre o fetita, Hannah, care de asemenea avea nevoie urgenta de o casa.

"Asistentii sociali mi-au spus povestea ei, care era foarte asemanatoare cu a lui Grayson. I-am vazut bratara medicala si prenumele mamei, care era la fel cu al mamei lui Grayson. Nu avea un nume tipic", a fost citata femeia de SunnySkyz

Pentru ca mama biologica mintise in legatura cu numele ei, nu era clar daca cei doi copii sunt inruditi sau nu. Pe 25 decembrie 2018, Katie a adoptat-o si pe fetita, iar un test ADN a confirmat ca cei mici sunt frati de sange.

Ulterior, femeia a aflat ca mama celor doi copii mai are un bebelus de cinci luni pe care intentioneaza de asemenea sa il infieze.