Nilanshi Patel (16 ani) locuieste in localitatea Gujarat din India. De curand, aceasta a fost vizitata de reprezentanti ai Guiness World Records si a intrat in Cartea Recordurilor, dupa ce a fost omologata la categoria cel mai lung par al unei adolescente, cu o podoaba capilara ce masoara 170.5 centimetri lungime.



Tanara a fost poreclita Rapunzel de prieteni si familie, dupa personajul de basm cu acelasi nume. Aceasta nu si-a mai tuns parul de cand avea sase ani, atunci cand a fost tunsa gresit. Desi recunoaste ca ingrijirea parului sau necesita eforturi uriase si resurse de timp si energie, mai ales cand trebuie sa il spele, nu regreta decizia ei.

Isi spala parul saptamanal, iar apoi are nevoie de o jumatate de ora ca sa il usuce si de o alta ora pentru a-l pieptana, dar mama sa o ajuta in fiecare activitate. Spune ca nu are de gand sa il taie prea curand pentru ca reuseste sa duca o viata normala, fara sa o incurce cumva.

Nilanshi Patel a completat: "Lumea crede ca infrunt diverse probleme cu parul, dar nu este adevarat. Fac sport si multe altele, este ca un talisman norocos pentru mine. Il aranjez fie cu o panglica, fie il prind ca un coc deasupra capului. Cand ma duc la vreun eveniment, sau chiar cand joc tenis, il prind confortabil sub forma de coc."