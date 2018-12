Margaret Gieszinger, in varsta de 52 de ani, este profesoara la University Preparatory High School din Visalia. Aceasta a fost pusa sub sase capete de acuzare, printre care privarea de libertate, cruzime impotriva copiilor, vatamare corporala si agresiune, infractiuni care ii pot aduce trei ani si jumatate de inchisoare.

Initial postat pe Reddit, o retea de socializare, clipul surprinde momentul in care femeia cheama in fata clasei un elev pe care il pune sa se aseze pe scaunul din fata ei. Ulterior ii taie parul si intoneaza imnul Americii gresit. Dupa ce termina, cere altui copil sa vina la tuns, iar in cazul in care nu se supune mentioneaza ca va alege ea pe altcineva. In inregistrare se observa cum profesoara canta permanent cu foarfeca in mana. Elevii se sperie si fug din clasa.

Avocatul primului elev tuns a declarat ca acestuia nu i-a venit sa creada ce i se intampla, nestiind cum sa reactioneze pentru ca era ingrozit.

Elevii povestesc ca profesoara lor a mai avut abateri in trecut. Eliberata vineri seara din arest, dupa ce a achitat o cautiune de 100.000 de dolari, femeia are interzis sa se apropie la mai putin de 90 de metri de liceu.