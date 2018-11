In casa sa din localitatea Kabimbiri din Uganda, Mariam Nabatanzi creste sub acelasi acoperis 38 de copii. De-a lungul vietii sale a dat nastere la 44 de copii, dar sase dintre acestia au murit. Femeia a nascut in cei 40 de ani de viata sase perechi de gemeni, patru seturi de tripleti, trei seturi de cvadrupleti, restul fiind nasteri singulare, noteaza OddityCentral.



Aceasta creste copiii fara sotul sau, care a parasit familia. Cel mai mare copil, un baiat de 23 de ani, spune ca nu si-a mai vazut tatal de la 13 ani. De fiecare data cand vine se furiseaza in casa noaptea, inainte ca cei mici sa il vada. Aceasta creste copiii fara sotul sau, care a parasit familia. Cel mai mare copil, un baiat de 23 de ani, spune ca nu si-a mai vazut tatal de la 13 ani. De fiecare data cand vine se furiseaza in casa noaptea, inainte ca cei mici sa il vada. Mariam a fost casatorita de la 12 ani cu cel care i-a devenit sot, un barbat de 28 de ani. Femeia spune ca barbatul a abuzat-o de fiecare data cand a avut ocazia, batand-o deseori. Prima oara a nascut la varsta de 13 ani, in 1994. Miriam spune ca nu vede nimic neobisnuit in familia numeroasa pe care o are pentru ca si tatal sau a avut 45 de copii cu diferite femei. Aceasta a mai spus ca mereu si-a dorit sase copii, doar ca la a sasea nastere deja avea 18 copii si voia sa se opreasca. Cand a cerut ajutorul la spital i s-a spus ca viata ei ar putea fi pusa in pericol de prezenta ovulelor nefertilizate din organism. Un ginecolog din Uganda a declarat ca este posibil ca fertilitatea femeii sa fi fost mostenita, o predispozitie genetica. O alta explicatie ar fi faptul ca organismul sau elibereaza mai multe ovule la un ciclu menstrual, crescand astfel sansele de a avea copii mai multi doar la o sarcina. In 2016, ea a dat nastere ultimului copil, atunci cand un doctor i-ar fi taiat uterul, cadrul medical explicand ca nu a facut decat sa ii lege trompele uterine. Femeia mai spune ca a indurat aceasta viata pentru ca a fost sfatuita de matusa sa sa indure totul in casnicie de dragul copiilor. Pentru a-si intretine familia, Mariam accepta orice locuri de munca se ivesc. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.