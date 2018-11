In luna septembrie a acestui an, povestea catelusului gasit in mijlocul strazii s-a viralizat in online. Aceasta a atras curand atentia unui grup local de salvare a cainilor din rasa lui si a fost luat in ingrijire.



Catelusul, aflat intr-o stare precara de sanatate, era acoperit de o blana incalcita care cantarea peste 3 kilograme, era slabit si speriat.



Cele mai multe interventii au fost facute la nivelul danturii, cainele ramanand la final cu doar 11 dinti, in conditiile in care ar fi trebuit sa aiba 42. Iar asta a condus la multe alte complicatii ulterior.



In perioada de recuperare, cainele, care a primit numele Hamish, a castigat in greutate si s-a transformat complet in bine. El este acum dat spre adoptie.

. Sursa foto San Antonio Animal Care Services