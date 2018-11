Statuia are o inaltime de 182 de metri - ceea ce o face dubla ca dimensiuni fata de Statuia Libertatii - si il infatiseaza pe Vallabhbhai Patel, primul ministru de Interne al tarii. Acesta era cunoscut sub titulatura de ″Omul de Fier al Indiei″⁣ si a avut un rol important in lupta pentru libertate. Statuia va servi si drept muzeu unde vor fi depozitate pana la 40.000 de documente si 2.000 de fotografii dedicate activitatii liderului.

Pentru realizarea constructiei s-au investit aproape 400 de milioane de dolari. Aceasta se numeste "Statuia Unitatii", titreaza CBS News.