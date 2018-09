Testoasele marine traiesc in oceane de peste 100 de milioane de ani, dar existenta loc este pusa in pericol de cand omul a inceput sa le invadeze habitatul. Pe langa faptul ca multe sunt vanate si mancate (mai ales pentru sunt o prada usoara), testoasele marine sunt in pericol si pentru ca le sunt distruse cuiburile sau raman prinse in plasele pescarilor. Asa se face ca o plaja din India a ajuns, din cauza mizeriei lasate se oameni in urma lor, sa nu mai fie "locuita" de nicio testoasa.

O intamplare incurajatoare a dat o nota de optimism si demonstreaza, inca o data, ca influenta oamenilor poate fi si binefacatoare, nu doar distructiva, asa cum titreaza si Bored Panda.

Plaja Versova din Mumbai, India, a trecut printr-un proces radical de curatenie. Dupa ce s-au strans resturile de gunoaie - 5 milioane de kilograme de deseuri in 85 de saptamani - zona a fost complet transformata. Schimbarea a fost "observata" si de catre testoasele marine, care au revenit aici pentru prima oara in doua decenii. Mai multe imagini care surprind acest proces puteti vedea AICI.

Existenta testoaselor marine a inceput sa fie pusa in pericol si linistea perturbata de cand oamenii au inceput sa intervina in modul lor de viata. Cuiburile lor fiind cele mai afectate si perpetuarea speciei a avut de suferit de-a lungul timpului.

Poluarea si gunoaiele au dus la moartea multor vietati marine, multe fiind prinse in adevarate capcane lasate in urma de pescari si turisti - carlige, sticle, plase - in care s-au prins si din care nu au mai putut scapa. Cel mai recent studiu arata ca s-au identificat pana la 299 de cuiburi in diferite locatii, ceea ce inseamna ca testoasele marine ar putea avea o revenire spectaculoasa, similara cu episodul de pe plaja din India.

Totusi, sase dintre cele sapte specii de testoase marine sunt inca in pericol si considerate a fi vulnerabile in ciuda eforturilor de la nivel global de a fi salvate.