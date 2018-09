Animale din Africa de Sud - antilope, girafe, rinoceri, elefanti - au fost surprinse de curand in imagini extraordinare.

In urma unor caderi de ninsoare, stratul de nameti a ajuns in zona pana la 25 de centimetri. Acest lucru a fost posibil pentru ca un front de aer rece a adus ninsori in aceasta zona, noteaza Digi24.

Astfel animalele din salbaticie au fost acoperite de zapada. Imaginile cu acestea s-au viralizat pe retelele sociale.



Well, I vaguely "knew" that you get 🌨️ #snow in #Africa , but I hadn't seen a pic like this before - more in the article 🔗 below:https://t.co/0FxHdD5cHq pic.twitter.com/cXDrcVycbN