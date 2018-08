Mia Aflalo are cinci ani si deja este un nume in lumea modellingului, foarte cunoscuta in online, tittreaza Bored Panda.

Aceasta a reusit sa devina atat de faimoasa gratie parului sau, extrem de lung si de des, ciudat de bogat pentru o copila de varsta ei.

In prezent, pe contul sau de Instagram, Mia are 56 de mii de fani care ii admira pozele. Fetita are si un hairstylist personal, care spune despre micuta ca este extrem de rabdatoare si zambeste tuturor.

In ciuda numarului de fani castigati, mai multe persoane s-au aratat ingrijorate in ceea ce priveste exploatarea copilei. Insa cei mai multi prefera sa laude podoaba capilara a acesteia.



