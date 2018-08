Lunea aceasta a fost una de neuitat pentru Lee Keu, o femeie in varsta de 92 de ani. Aceasta a avut ocazia sa isi stranga fiul din nou in brate, in cadrul unei intalniri organizate la un resort din Coreea de Nord.

Acestia au fost despartiti in urma cu 68 de ani cand Razboiul din Coreea a izbucnit si a impartit zona in doua. Baiatul, Sang Chol, avea patru ani cand si-a vazut mama ultima oara.

In cadrul unei intalniri organizate, alaturi de familie, cei doi s-au revazut.

O astfel de scena se intampla tot mai des, pe masura ce tot mai multi aplicanti fac cerere pentru reuniune. Din 57.000 de solicitari, doar 89 au fost selectate, ca urmare a unui summit istoric facut intre presedintii celor doua state separate, de anul acesta.

Lee si Sang fac parte dintre cei norocosi selectati sa se reintalneasca. Cei doi au impartasit poze cu familiile lor si au povestit despre vietile pe care le-au dus.



Emotional Reunion VIDEO: 92 year old South Korean mother sees her 71 year -old, North Korean son for the first time since he was four-years old.

Video via CNN pic.twitter.com/PULOtEs95k