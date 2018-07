Daca pana acum se credea ca doar vietatile marine sunt afectate de poluarea cu plastic, se pare ca lucrurile sunt mult mai grave, informeaza azula.

Se pare ca gunoaiele pe care lumea le arunca, au ajuns in colturi ale lumii unde parea imposibil sa patrunda. Mai multe postari pe o retea sociala demosntreaza ca plasticul este prezent si in Arctic. Au fost publicate mai multe poze cu ursi polari care au gasit si se joaca cu bucati de plastic, fara sa realizeze ca se expun la pericole proprii sau ca ii pot rani pe ceilalti. Plasticul le poate fi fatal daca il inghit sau le poate otravi resursele de hrana si apa.

Studii recente au demonstrat ca Oceanul Arctic colecteaza gunoaie intr-un ritm alarmant. Un raport recent arata ca s-a triplat cantitatea de gunoiaie in comparatie cu ultimul raport intocmit.

Even polar bear cubs can’t escape plastic pollution. More on our latest #blog : https://t.co/SE36RSFZHr

Lost fishing gear kills thousands of marine animals each year...this polar bear on Svalbard was trapped with a plastic fishing net around its neck...so sick, 😞😢 Around 640,000 tonnes of fishing equipment left in oceans annually

Discarded fishing equi… https://t.co/bZbF3DK6zM pic.twitter.com/uDqKn2hWFW