Fara sa ia in considerare varianta sa nu se prezinte la serviciu, un student din Alabama in varsta de 20 de ani, caruia i s-a stricat masina cu o seara inainte de a incepe noul job, a decis sa mearga pe jos, chiar daca stia ca va face sapte ore.

Acesta a pornit catre Homewood din Alabama, pana la Bellhops, unde se angajaze la o companie de mutari, noteaza CNN.

Carr si-a inceput calatoria undeva vineri seara si a ajuns in Pelham la ora patru dimineata. Din pacate, pana sa ajunga la femeia pe care trebuia sa o ajute sa se mute mai avea de asteptat. In ajutor i-au sarit niste politisti impresionati de determinarea lui. Acestia i-au oferit micul dejun, i-au cumparat pranzul si l-au lasat sa se odihneasca in apropiere, la o biserica, pana isi incepea tura la opt dimineata.

Primul client al baiatului, femeia la care trebuia sa ajunga, a aflat despre patania tanarului si a facut o postare pe o retea de socializare. In scurt timp aceasta s-a viralizat si a ajuns si in atentia sefului care l-a angajat care a decis sa il ajute. Acesta i-a oferit cadou o masina noua in semn de recunostinta si a deschis si o pagina unde se primesc donatii pentru tanar.