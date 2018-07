Kareem Waris Olamilekan, cunoscut simplu ca Waspa, nu isi doreste decat sa isi vada lucrarile expuse intr-un muzeu. Baiatul a realizat pana acum picturi ale prietenilor, familiei si altor personalitati, extrem de detaliate, care atrag atentia asupra talentului micutului, noteaza BBC.

Baiatul spune ca a desenat inca de la sase ani. La opt ani participa la o lectie de la Academia de Arta, cand a cunoscut un vecin student. A stat intr-un colt si a desenat cu el, iar pentru ca profesorii au fost impresionati, i s-a cerut sa participe oficial la cursuri. Acasa picta la lumina lumanarii, pentru ca in camin nu avea electricitate. In prezent este cel mai tanar artist din tara sa.

Waspa spune ca are doi idoli care il inspira in realizarea portretelor - Arinze Stanley si maestrul renascentist Michelangelo. Acesta lucreaza mai ales in creion, dar se poate folosi si de vopsea, pastel si orice la nevoie, realizand si animatii, ilustratii sau benzi desenate.

Pe pagina de Instagram dedicata face actualizari permanente privind activitatea sa.