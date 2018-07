Masafumi Nagasaki s-a retras pe insula in 1989, desi era casatorit si avea doi copii. Nu se stie, insa, cum a ajuns un fost lucrator in fabrica sa locuiasca aici.

In 2012, barbatul a devenit cunoscut drept "pustnicul dezbracat", pentru ca locuia intr-un mod primitiv - fara haine, apa potabila, electricitate, tehnologie.

In aprilie anul acesta, Nagasaki a fost anuntat de autoritati ca va trebui sa paraseasca insula si sa se intoarca in civilizatie, deoarece parea extrem de slabit. Barbatul a fost de curand vazut in lumea moderna. Dupa ce i s-a interzis sa se intoarca pe insula pentru a-i proteja sanatatea, acesta a fost plasat intr-un centru guvernamental.



Intr-un interviu din 2012 batranul spunea: "sa gasesti un loc unde sa mori este extrem de important si am decis ca asta este locul pentru mine."