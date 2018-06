Legaturile de familie sunt extrem de puternice, asa ca nu de multe ori copiii pleaca in cautarea parintilor care i-au abandonat sau sunt frati care afla prea tarziu unul de existenta celuilalt. In era digitala, foarte multi isi gasesc familia pierduta prin intermediul retelelor sociale, dar pentru o femeie nimic nu parea sa dea roade. Dupa sapte ani de cautari, aceasta si-a dat seama ca sora pierduta se afla nu in aceeasi tara cu ea, ci chiar pe aceeasi strada.